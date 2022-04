CONCERT : YANNICK JAULIN // GABRIEL SAGLIO & LES VIEILLES PIES Pornichet, 30 avril 2022, Pornichet.

CONCERT : YANNICK JAULIN // GABRIEL SAGLIO & LES VIEILLES PIES Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet

2022-04-30 – 2022-04-30 Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion

Pornichet Loire-Atlantique

CONCERT ASSIS DEBOUT

Yannick Jaulin – Projet Saint Rock

« Saint Rock, variant anglais de saint Roch. Le saint populaire invoqué depuis plus de six cents ans pour délivrer les hommes des épidémies meurtrières ». Est-ce cette illumination qui lui serait apparue pendant la crise sanitaire, ou est-ce cette sempiternelle pulsion, qui pousse Yannick Jaulin à retourner sans cesse aux sources, qui est à l’origine de ce nouveau projet de concert rock en patois ? Depuis son premier groupe Jan Do Fiao, à la fin des années 80, ça le tarabuste de remonter une formation rock pour faire sonner sa langue à lui. Pendant le confinement, il met le projet en route avec un trio de musiciens complices, où très vite guitares, piano Rhodes, accordéon, claviers analogiques, batterie et chant vont s’unir pour jouer du gros son. Il crée un univers très singulier : une musique rock qui prend le temps de se déplier au gré des influences des années 70 à nos jours. Les textes des chansons dressent des portraits aussi hétéroclites qu’attachants avec toujours la présence et le charisme de Yannick Jaulin pour les faire vivre. Et pour le plus grand plaisir des aficionados de la première heure, on y retrouve le mythique « Blues do bechur de mojettes ». Plus qu’une chanson, un hymne pour un concert décoiffant !

Chant : Yannick Jaulin

Batterie : Régis Boulard

Guitare : Pascal Ferrari

Claviers et accordéon : Nicolas Méheust

Visuels, scéno : Yves Gomez

Gabriel Saglio – Le Bal des Griots

“Après la sortie de son album précédent “Le chant des rameurs” Gabriel SAGLIO avait créé le BAL DES GRIOTS. Il s’agissait alors de la volonté évidente de vouloir rassembler sur scène quelques invités d’Afrique de l’Ouest entendu sur cet album métissé. Après une tournée triomphale en 2019 avec cette formule exceptionnelle, Gabriel SAGLIO a sorti son nouvel album “Lua” le 05 mars 2021.

Ce tout nouvel opus est encore très métissé mais cette fois la chanson française se mélange avec les sonorités de l’Afrique Lusophone (Cap Vert, Angola, Guinée Bissau, etc…).

Cette nouvelle version du BAL DES GRIOTS reprendra donc les morceaux de “Lua” dans des versions totalement remaniées.

De ce bateau aux mille ancrages résultera un concert chaleureux et chaloupé porté par des textes humanistes.”

– 6 musiciens

Gabriel SAGLIO: Chant / Clarinette / Clarinette Basse

Florian TATARD: Accordéon / Clavier

Toups BEBEY: Percussions / Saxophone

Yoan HERNANDEZ : Guitare

Vincent BARRAU : Basse / Choeurs

Edwin BUDON: Batterie / Choeurs

– 4 invités

Sekouba BAMBINO : Chant / Guitare

Adama KEITA : Kora

Mariama KOUYATE : Chant

Lucia DE CARVALHO : Chant / Percussions

Durée : 1h +1h

Plus d’informations et réseravtion sur le site de Quai des Arts

Rock en patois et chanson afro

billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr +33 2 28 55 99 43 http://www.quaidesarts-pornichet.fr/

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion Pornichet

