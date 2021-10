Concert Yann Honoré Trégunc, 14 novembre 2021, Trégunc.

Concert Yann Honoré Trégunc

2021-11-14 – 2021-11-14

Trégunc Finistère Trégunc

Tout public – Concert du dimanche

« Autoportrait » , est une performance solo et poly-instrumentale, riche de toutes les expériences de Yann Honoré. Pour l’artiste, la musique a été et demeure un parcours, un voyage initiatique, un exercice d’introspection. Il a été construit, modelé, par les instruments et les musiques rencontrés. Musiques d’ici, musiques d’ailleurs, d’Irlande, d’Afrique, d’Orient et beaucoup d’autres encore.

+33 2 98 50 95 93

Tout public – Concert du dimanche

« Autoportrait » , est une performance solo et poly-instrumentale, riche de toutes les expériences de Yann Honoré. Pour l’artiste, la musique a été et demeure un parcours, un voyage initiatique, un exercice d’introspection. Il a été construit, modelé, par les instruments et les musiques rencontrés. Musiques d’ici, musiques d’ailleurs, d’Irlande, d’Afrique, d’Orient et beaucoup d’autres encore.

Trégunc

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OTC CCA