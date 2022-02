Concert : YANISS ODUA + OUSMANE + ONE A DEM Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Concert : YANISS ODUA + OUSMANE + ONE A DEM
Parthenay
2022-04-30
12 EUR

Plus de 20 ans que le chanteur martiniquais a institué son reggae bien rodé qui nous fait réfléchir et danser sur la scène française. Après des morceaux devenus mythiques comme « Chalawa » ou « Rouge Jaune Vert » (plus de 20 million de vues sur Youtube), Yaniss Odua viendra défendre son nouvel album sur la scène de Diff'art.

