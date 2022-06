CONCERT « Y’A PLUS DE SAISONS »

CONCERT « Y’A PLUS DE SAISONS », 24 juillet 2022, . CONCERT « Y’A PLUS DE SAISONS »

2022-07-24 – 2022-07-24 Concert autour des 4 Saisons de Vivaldi par l’ensemble Hémiolia, soutenu par la région Hauts-de-France, la DRAC, le Spedidam, l’Adami, le Fonpeps, le CNM.

A 11h, Place de la Concorde. Durée: 45 minutes. +33 3 21 99 94 94 Concert autour des 4 Saisons de Vivaldi par l’ensemble Hémiolia, soutenu par la région Hauts-de-France, la DRAC, le Spedidam, l’Adami, le Fonpeps, le CNM.

A 11h, Place de la Concorde. Durée: 45 minutes. dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville