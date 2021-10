Concert XKP au centre Paris Anim’ ken Saro Wiwa Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 20h à 21h30

gratuit

“The search for Reality is the most dangerous of all undertakings, for it destroys the world in which you live.” Nisargadatta Maharaj

La musique d’XKP se situe à l’intersection entre le début des années 70 (Pink Floyd, Led Zeppelin, King Crimson…) et l’avènement du rock alternatif des années 90 (Queens of the Stone age, Nine Inch Nails, Radiohead…).

XKP (à prononcer « Escape » ou « Excape ») est la recherche de transcendance, d’un sens, dans un monde qui en parait dépourvu.

Faut-il être fou ou lucide pour douter de la réalité qui nous entoure ?

Après un premier album en 2019, « The Search », XKP prépare un second projet pour 2022.

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval Paris 75020

9 : Buzenval (96m) 2 : Avron (271m)



centre Paris Anim' ken saro Wiwa 0143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fxkp.lcnp.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1uMebY9T9Vb5gJj5cXqiJoFW21DQibWBsysz5lU4Ndh2RwbyNCxKEZgvI&h=AT0P69n0C6lD4kn8Dl_r2X97xIbU5Hy6FUT5mnLxL0_Yzk6NVc_6_F4Ghum29pHqsNLqHSbGN5zAU-KMfiFG09ClFbr9QPW4RhThSb3tbzUdS1jipPft8BIy

XKP