Concert Xavier UTERS Café Cantine Villeneuve-sur-Lot OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Concert Xavier UTERS Café Cantine, 3 mars 2023, Villeneuve-sur-Lot OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Villeneuve-sur-Lot. Concert Xavier UTERS 3 Rue de la Convention Café Cantine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Café Cantine 3 Rue de la Convention

2023-03-03 – 2023-03-03

Café Cantine 3 Rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot Venez profiter des compositions de Xavier UTERS, inspirées par les rythmes de danse et les rythmes d’Orient, de la polyphonie dans le style de la musique ancienne, des improvisations contemporaines… avec un looper et des instruments Iraniens .

Durée : 1h30. Venez profiter des compositions de Xavier UTERS, inspirées par les rythmes de danse et les rythmes d’Orient, de la polyphonie dans le style de la musique ancienne, des improvisations contemporaines… avec un looper et des instruments Iraniens .

Durée : 1h30. +33 6 79 66 95 30 Café Cantine Café Cantine

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2023-02-28 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Café Cantine 3 Rue de la Convention Ville Villeneuve-sur-Lot OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot ot du grand villeneuvois - cdt47 villeneuve-sur-lot/

Concert Xavier UTERS Café Cantine 2023-03-03 was last modified: by Concert Xavier UTERS Café Cantine Villeneuve-sur-Lot 3 mars 2023 3 rue de la Convention Café Cantine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Café Cantine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot OT du Grand Villeneuvois - CDT47 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne