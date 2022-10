Concert : X-MAS ELECTRO DUB PARTY, 16 décembre 2022, .

Concert : X-MAS ELECTRO DUB PARTY



2022-12-16 – 2022-12-16

EUR Oh oh oh ! Let’s go pour la traditionnelle X-MAS ELECTRO DUB PARTY ! Zone51 & le Summer Vibration en collaboration avec AFTRWFK vous ont concocté une soirée Electro Dub Sessions qui va faire vibrer le dancefloor des Tanzmatten de 20h à 3h aux rythmes des basses et des infra-basses ! Au programme, la crème de la scène française : Rakoon – Ashkabad – Sumac Dub – Ishiban – Thriakis.

Prêts pour le rendez-vous électro dub qui va faire fondre la glace et vous faire le plein de bonnes vibrations juste avant les fêtes de fin d’année ?

Soirée Electro Dub Sessions qui va faire vibrer le dancefloor des Tanzmatten aux rythmes des basses et des infra-basses avec au programme la crème de la scène française

