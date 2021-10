Saint-Just Saint-Just Dordogne, Saint-Just Concert “Wurma” Musiques Tziganes des pays d’Europe Centrale Saint-Just Saint-Just Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Just

Concert “Wurma” Musiques Tziganes des pays d’Europe Centrale Saint-Just, 10 octobre 2021, Saint-Just. Concert “Wurma” Musiques Tziganes des pays d’Europe Centrale 2021-10-10 – 2021-10-10

Saint-Just Dordogne Saint-Just Concert Wurma avec Christophe Lasnier – Musiques Tziganes des pays d’Europe Centrale

Le programme Wurma nous conviera à un voyage dans la musique tzigane des pays d’Europe centrale avec Christophe Lasnier accompagné de deux musiciens.

Les Wurma sont des points de repère, un système de signes, un langage symbolique, des traces laissées par les tziganes sur les routes afin de se retrouver entre eux.

Les chants sont essentiellement roumains et romani ; ces langues promènent un langage musical et des particularités sonores étonnantes, elles racontent une vision singulière du monde marqué par la vie dure de ces peuples nomades. Le programme Wurma nous conviera à un voyage dans la musique tzigane des pays d’Europe centrale avec Christophe Lasnier accompagné de deux musiciens. Concert Wurma avec Christophe Lasnier – Musiques Tziganes des pays d’Europe Centrale

Le programme Wurma nous conviera à un voyage dans la musique tzigane des pays d’Europe centrale avec Christophe Lasnier accompagné de deux musiciens.

Les Wurma sont des points de repère, un système de signes, un langage symbolique, des traces laissées par les tziganes sur les routes afin de se retrouver entre eux.

Les chants sont essentiellement roumains et romani ; ces langues promènent un langage musical et des particularités sonores étonnantes, elles racontent une vision singulière du monde marqué par la vie dure de ces peuples nomades. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Just Autres Lieu Saint-Just Adresse Ville Saint-Just lieuville 45.33472#0.50719