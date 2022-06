Concert – World’s Apart Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Mutzig EUR Steve, Nathan et Cal sont de retour dans l’est, au Dôme de Mutzig ! Concert 100% Worlds Apart. Entrée dès 18h, avec DJ et tartes flambées, début du concert à 20h. Venez danser, chanter, et faire la fête avec nous ! En partenariat avec la Ligue contre le cancer. Un don sera fait à l’issue de l’évènement. Deux DJs animeront la soirée avant et près le concert. Venez danser, chanter et fêter avec nous!!

