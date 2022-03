Concert World Timbres Mixture Église Saint-Merry, 10 avril 2022, Paris.

Église Saint-Merry, le dimanche 10 avril à 18:00

« World Timbres Mixture » ou WTM est une nouvelle technique de composition créée par José Luis Campana et Isabel Urrutia. WTM combine les timbres des instruments de l’orchestre classique et les timbres d’instruments provenant de différentes traditions populaires à travers le monde (aulos, azteca, pungi, didgeridoo, cornemuse, diple, duduk, erke, kena, launeddas, shakuhachi, orlo, jubus, n’goni, oud, vina, etc.). Une palette sonore a ainsi été créée à partir des travaux du groupe de recherche WTM, associant interprètes, compositeurs et musicologues. _Dans ces pièces, les instruments acoustiques en « live » et les instruments traditionnels enregistrés jouent d’égal à égal._ ### Œuvres de Eduardo Caballero, José Luis Campana, Jacques Davidovici, Christophe Havel, Alejandro Padilla, Isabel Urrutia, Rodrigo Zarate, Gerardo Sauceda, Axel Montejo, Luis Villezca, Jacques Dalvidovici ### Artistes Proxima Centauri et Marie Ythier (violoncelle) ### Partenaires Proxima Centauri, SCRIME, La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Institut français, Encuentro Internacional de Puebla, ESMD (Escuela Superior de Música y Danza) de Monterrey, Conservatorio Nacional de Música de Mexico, Eglise Saint-Merry de Paris.

Entrée libre

Une plongée dans un univers acoustique construit avec des instruments classiques en direct et des instruments de tradition oral digitalisés.

