CONCERT (WORLD MUSIC, AMERIQUE LATINE) AVEC SUN RAYS, 25 février 2023, . CONCERT (WORLD MUSIC, AMERIQUE LATINE) AVEC SUN RAYS



2023-02-25 – 2023-02-25 Un duo composé d’un artiste cubain, et d’un guitariste français qui a accompagné de nombreux artistes de la scène blues américaine. Ils revisitent les standards des musiques afro cubaines, caraïbéennes et d’Amérique latine mais surtout les belles compositions qui donnent au duo un caractère et une originalité toute particulière! Voyagez en musique au CubAgde avec SUN RAYS de ce duo franco cubain qui revisite des musiques afro cubaines, caraïbéennes et d’Amérique latine. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

