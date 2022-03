Concert – Woralks + Aalson Seignosse, 21 mai 2022, Seignosse.

Concert – Woralks + Aalson Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes Seignosse

2022-05-21 – 2022-05-21 Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes

Seignosse Landes

EUR 27.5 27.5 Soirée électro : Worakls + Aalson

Le samedi 21 mai au Tube à Seignosse.

20h30 ouverture des portes ; 21h début du show

WORAKLS :

Connu pour ses innombrables productions électro/ mélodiques et ses concerts vibrants, Worakls est avant tout compositeur. Il apprendra le piano dès l’âge de 3 ans et entamera un cursus classique au conservatoire. Se dirigeant plus tard vers la production électronique, sa double casquette lui permettra d’aborder sa musique en ajoutant à son sens de la mélodie, puissance et onirisme.

AALSON :

Aalson puise son inspiration et cultive sa sensibilité dans la musique de film et la musique électronique introspective.

Son inimitable énergie sur scène, à la limite de transe, en fait un shaman de la mélodie.

Tarifs:

– Early tickets – 23,5€

– Tarif normal – 27,5€

Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Billetterie : https://my.weezevent.com/worakls

Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes Seignosse

dernière mise à jour : 2022-03-17 par