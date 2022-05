Concert WonderBrass Square Yvette-Chauviré (ex-de la place du Commerce) Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert WonderBrass – kiosques en fête Dimanche 26 juin 2022 à 14h30 – Place du Commerce (15e) Trompettes, trombones, saxophones, soubassophone, batterie et percussions… les 12 musiciens du WonderBrass vont vous faire bouger au son de leurs reprises version cuivrée ! Square Yvette-Chauviré (ex-de la place du Commerce) 18, place du Commerce 75015 Paris Contact : https://www.facebook.com/clamartwonderbrass https://www.facebook.com/clamartwonderbrass

