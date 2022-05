Concert Wonderbrass Ensemble Sundhouse, 6 juin 2022, Sundhouse.

Concert Wonderbrass Ensemble Sundhouse

2022-06-06 19:00:00 – 2022-06-06

Sundhouse Bas-Rhin Sundhouse

EUR Ensemble constitué de onze cuivres et percussions strasbourgeois, il réunit des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et des enseignants en écoles de musique, qui font le pari de multiplier les galipettes instrumentales sans se départir de leur flegme et d’un rapport très simple avec le public. nSon large répertoire lui permet d’aborder tous les genres musicaux : le baroque italien côtoie le jazz New Orleans, un morceau de pop anglais succède à une pièce contemporaine, une comédie musicale de Michel Legrand alterne avec une ouverture de Richard Strauss.

Profitez d’un grand moment musical dans un beau cadre.

+33 3 88 85 96 63

Ensemble constitué de onze cuivres et percussions strasbourgeois, il réunit des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et des enseignants en écoles de musique, qui font le pari de multiplier les galipettes instrumentales sans se départir de leur flegme et d’un rapport très simple avec le public. nSon large répertoire lui permet d’aborder tous les genres musicaux : le baroque italien côtoie le jazz New Orleans, un morceau de pop anglais succède à une pièce contemporaine, une comédie musicale de Michel Legrand alterne avec une ouverture de Richard Strauss.

Sundhouse

dernière mise à jour : 2022-05-07 par