CONCERT : WOLFGANG WINKLER Sarreguemines, 11 janvier 2023, Sarreguemines .

4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

2023-01-11 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-11 20:00:00 20:00:00

Avec le soutien de l’Université Populaire Sarreguemines Confluences.

Né en 1948 dans le nord de l’Allemagne, Wolfgang Winkler s’installe en Sarre en 1970, où il étudie les langues romanes, dont le français, et la théologie. Il est enseignant de religion et de français jusqu’à la retraite en 2014. Mais Wolfgang Winkler s’est surtout fait connaître comme chanteur et musicien, enchaînant au total 2 000 concerts depuis 1975 en solo ou dans différentes formations, et plus de 20 CDs et disques à son actif, en français et en allemand.

Wolfgang est sollicité pour de nombreux projets tels que « La chanson à l’école » confié par le ministre sarrois de la Culture Ulrich Commerçon en 2013 et « Les copeaux du temps – Zeitsplitter », collaboration artistique inhabituelle mais séduisante avec le Consul général de France à la retraite Jean-Yves Defay.

À l’issue du concert, vous serez invités à échanger avec le musicien afin d’en apprendre un peu plus sur ses textes, ses intentions, ses inspirations et ses projets.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

