Concert : Winter is coming Dinan Dinan Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Dinan

Concert : Winter is coming Dinan, 3 décembre 2022, Dinan. Concert : Winter is coming

Rue de l’Horloge Théâtre des Jacobins Dinan Ctes-d’Armor Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

2022-12-03 – 2022-12-03

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

Dinan

Ctes-d’Armor C’est la fin d’année, l’hiver arrive. Les orchestres, chœurs et autres ateliers du Kiosque vous proposent un concert chaleureux au théâtre des Jacobins. Ambiance feu de cheminée et boisson chaude ! conservatoire.dinan@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 06 04 Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Ctes-d'Armor Théâtre des Jacobins Rue de l'Horloge Ville Dinan lieuville Théâtre des Jacobins Rue de l'Horloge Dinan Departement Ctes-d'Armor

Dinan Dinan Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Concert : Winter is coming Dinan 2022-12-03 was last modified: by Concert : Winter is coming Dinan Dinan 3 décembre 2022 Ctes-d'Armor dinan Rue de l'Horloge Théâtre des Jacobins Dinan Ctes-d'Armor

Dinan Ctes-d'Armor