Concert Wind Madness Trio Salle Jeanne d’Arc, 7 avril 2021-7 avril 2021, Le croisic.

Concert Wind Madness Trio

Salle Jeanne d’Arc, le mercredi 7 avril à 20:30

Accompagné de ses complices de longue date, le

contrebassiste français Géraud Portal et le batteur New-

Yorkais Keith Balla, Luigi Grasso pousse l’exploration toujours

plus loin en remisant son saxophone alto pour nous faire

profiter de sa créativité et son talent sur les clés de ses

saxophones baryton, soprano et sa clarinette basse.

L’authenticité musicale du saxophoniste hors-norme s’allie,

dans une urgence créatrice, à une constante recherche de

modernité. Ce trio international promet un interplay rare

swinguant toujours avec brio, de moments intimistes et

épurés à d’autres instants mêlant chaos et folie, vers un jazz

fougueux emprunt d’une énergie explosive !

Considéré comme l’un des artistes les plus remarquables

de sa génération, Pasquale Grasso a sans aucun doute

renouvelé le jeu de la guitare et sa place dans le jazz.

Il se produit régulièrement sur la scène jazz New-Yorkaise

et internationale et a notamment joué avec Ari Roland,

Chris Byars, Charles Davis, Freddie Redd, Frank Wess, Leroy

Williams, China Moses…

« C’est le nouvel artiste le plus important que j’ai entendu

depuis de nombreuses années » Pat Metheny.

« Un talent à suivre de près. » Télérama

« Luigi Grasso est un musicien au talent réellement exceptionnel, tant par la

virtuosité et la beauté de sa musique que le swing et l’authenticité qui s’en

dégage. » France Jazz

« On ne se demande plus « quelle heure est-il ? » ou « à quelle époque sommesnous

? », mais on se laisse simplement clouer sur son siège comme si on voyait

la foudre tomber à ses pieds. À vivre en concert absolument ! » Jazz Magazine

Tarifs :

FORMULE

D’ABONNEMENT

INDIVIDUEL

Billets ni échangeables, ni remboursables

Tarif réduit à partir de 3 spectacles

FORMULE D’ABONNEMENT INDIVIDUEL

Pour la saison 2020/2021, une formule d’abonnement

individuel est proposée à partir de l’achat simultané de 3

spectacles différents.

Cette formule permet à l’abonné, de bénéficier des tarifs

réduits des représentations (abonnement nominatif : une seule

place à tarif réduit par spectacle). Le tarif réduit s’applique

sur l’ensemble des spectacles y compris les 3 premiers.

Elle est disponible sur la programmation 2020/2021 de la salle

Jeanne d’Arc ainsi que sur celle de Théâtre en Automne, tous

spectacles confondus.

Les billets achetés, au titre de la formule ou individuellement,

ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas

d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

CARTE D’ABONNEMENT

Lors de votre abonnement, une carte d’abonné vous est

délivrée. Celle-ci vous permet de justifier de votre abonnement

et donc de bénéficier du tarif réduit (sur présentation de votre

carte d’abonné et de votre pièce d’identité).

Public

Accompagné de ses complices de longue date, le contrebassiste français Géraud Portal et le batteur New- Yorkais Keith Balla, Luigi Grasso pousse l’exploration toujours plus loin en remisant son…

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-07T20:30:00 2021-04-07T06:30:00