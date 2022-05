CONCERT : WILFRIED TOUATI QUARTET – VOYAGE Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CONCERT : WILFRIED TOUATI QUARTET – VOYAGE Le Baiser Salé, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 19h30 à 20h40

. payant Tarif sur place : 20€ Tarif en ligne : 15€

Le quartet vous invite au cœur d’un voyage aux couleurs latines pour ce dernier jour du festival des Caribéennes de Mai ! Wilfried Touati accordéon, Xavier Trombini saxophone soprano, Volodia Lambert cbasse, Adrien Leconte batterie C’est en quartet que Wilfried Touati décide de se lancer dans l’univers de la composition en 2018. Animé par la volonté de défendre son esthétique musicale, mais aussi l’accordéon, instrument encore trop peu connu, notamment dans le jazz. Pour ce faire, il s’entoure d’excellents musiciens et amis qui l’accompagnent dans ce voyage rythmique et mélodique. « Voyage », qui donnera le nom à sa première composition, mais aussi au premier album sorti le 5 novembre 2021 sous le label « Jazz Family ». Dans une esthétique aux influences latines et musiques du monde, avec une petite pointe de free jazz, ses mélodies ne vous laisseront pas indifférents. Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220611 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.billetweb.fr/lescaribeennesdemai-16-wilfried-touati-quartet-voyage

CC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris Departement Paris

Le Baiser Salé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CONCERT : WILFRIED TOUATI QUARTET – VOYAGE Le Baiser Salé 2022-06-11 was last modified: by CONCERT : WILFRIED TOUATI QUARTET – VOYAGE Le Baiser Salé Le Baiser Salé 11 juin 2022 Le Baiser Salé Paris Paris

Paris Paris