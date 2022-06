CONCERT- WHO’S WHO, 13 août 2022, .

CONCERT- WHO’S WHO

2022-08-13 – 2022-08-13

Au théâtre Elisabéthain le samedi 13 Août à 21h00

Who’s Who

Les années 1970 et la British Invasion restent à jamais gravées dans la mémoire collective. The Animals, Donovan, Marianne Faithfull, The Small Faces, Jimmy Hendrix, Manfred Man, The Who, Led Zeppelin, Jeff Beck, Cream, Procol Harum The Hollies, Them, The Kinks, The Yarbirds sont les groupes les plus représentatifs de cette décennie.

Qui, mieux que des Anglais et la bande de Karl Lornie, découverts avec Beatles Celebration, pour faire revivre cette période musicale riche et variée. Ils reviennent pour ce spectacle créé en 2021 spécialement pour le château d’Hardelot.

TARIF 3/5€ | 1h30 | Tout public

Au théâtre Elisabéthain le samedi 13 Août à 21h00

Who’s Who

Les années 1970 et la British Invasion restent à jamais gravées dans la mémoire collective. The Animals, Donovan, Marianne Faithfull, The Small Faces, Jimmy Hendrix, Manfred Man, The Who, Led Zeppelin, Jeff Beck, Cream, Procol Harum The Hollies, Them, The Kinks, The Yarbirds sont les groupes les plus représentatifs de cette décennie.

Qui, mieux que des Anglais et la bande de Karl Lornie, découverts avec Beatles Celebration, pour faire revivre cette période musicale riche et variée. Ils reviennent pour ce spectacle créé en 2021 spécialement pour le château d’Hardelot.

TARIF 3/5€ | 1h30 | Tout public

dernière mise à jour : 2022-06-02 par