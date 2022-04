CONCERT – WHO’S THE CUBAN ? Nilvange, 23 avril 2022, Nilvange.

CONCERT – WHO’S THE CUBAN ? Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo Nilvange

2022-04-23 – 2022-04-23 Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo

Nilvange Moselle

¿Who’s The Cuban? a depuis sa création en 2017 teinté sa musique de folklore et de salsa, de rythmes pop et de musiques afro-cubaines. Ils poursuivent leur évolution sur leur nouvel album, qui mêle l’essence des musiques cubaines et caribéennes au rock psychédélique. Prenant la forme d’un septet avec l’arrivée de la chanteuse colombienne Pao Barreto et du trompettiste cubain Dayron Ramirez Hernandez, le groupe célèbre plus que jamais le métissage et la fusion des influences.

Première partie assurée par les élèves de l’école de musique du Val de Fensch

