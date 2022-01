Concert Whitey Swing Bouncers – Jazz Wintzenheim Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wintzenheim

Concert Whitey Swing Bouncers – Jazz Wintzenheim, 2 mars 2022, Wintzenheim. Concert Whitey Swing Bouncers – Jazz Wintzenheim

2022-03-02 20:00:00 – 2022-03-02 22:00:00

Wintzenheim Haut-Rhin Wintzenheim EUR Avec un répertoire particulièrement adapté à la danse, les Whitey Swing Bouncers vous proposent une sélection de “hits“ des années 30’ (années de l’essor du Lindy-hop au Savoy ballroom de Harlem) et 40’, âge d’or du Swing ! +33 3 89 79 60 17 Avec un répertoire particulièrement adapté à la danse, les Whitey Swing Bouncers vous proposent une sélection de “hits“ des années 30’ (années de l’essor du Lindy-hop au Savoy ballroom de Harlem) et 40’, âge d’or du Swing ! Wintzenheim

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wintzenheim Autres Lieu Wintzenheim Adresse Ville Wintzenheim lieuville Wintzenheim

Wintzenheim Wintzenheim https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wintzenheim/