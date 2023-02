Concert White Dust – Nouzilly Nouzilly Nouzilly Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Nouzilly 5 5 EUR Avec le printemps, le THEATRE DU FOSSE-CESAR a le plaisir de vous annoncer la reprise des spectacles à Nouzilly !

Depuis 10 ans, ces trois musiciens partagent une complicité sans faille au sein de nombreux projets, parcourant inlassablement la scène Française et Européenne.

En 2015 ils forment le Power trio “WHITE DUST”, inspiré du Rock authentique des seventies.

Ils signent aussitôt leur premier opus “HERE’S THE FUZZY SOUND OF WHITE DUST”.

A l’apogée de leur expérience de la scène, ils continuent d’arpenter les routes et d’électriser leur public partout où ils passent.

En 2018 White Dust sort son second album “BOOM TOWN”, intégrant à ses titres un esprit groove teinté d’une touche Jazz.

Réservations possibles en réponse à ce courriel ou au 06 43 22 41 32.

theatre.fosse-cesar@orange.fr

