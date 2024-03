Concert Whistling Tumbleweed Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse, samedi 16 mars 2024.

Concert Whistling Tumbleweed Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse Seine-Maritime

Le groupe Whistling Tumbleweed réinterprète avec énergie et enthousiasme les standards du rock et de la country. Hank Williams, Bill Monroe, The Carter Family sans oublier Johnny Cash et le King, Whistling Tumbleweed nous emmène dans une visite acoustique au musée des racines du Rock.

Sur réservation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Espace Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie

L’événement Concert Whistling Tumbleweed Sainte-Adresse a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie