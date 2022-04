Concert : Wheobe + Selil Kadora + Mr. Bass (DJ Set) Toï Toï le Zinc, 30 avril 2022, Villeurbanne.

Toï Toï présente une soirée rock, jazz et house. Concert à 20h30. Ouverture des portes dès 17h avec au programme de bons produits faits maison à partager, bières et vins locaux ! • Wheobe Rock alternatif Par sa singularité, Wheobe marque les esprits. Les quatre jurassiens nous ouvrent les portes d’un monde dystopique, empreint d’une plume acerbe et d’un rock alternatif puissant. Oscillant entre Radiohead et Black Midi, le combo se révèle gagnant tant par sa fougue que son live envoûtant. Suite à leur single Turtles (2020), le groupe brouille les pistes avec un nouvel EP Lifedrop dévoilant une envie de s’émanciper et de proposer un monde qui leur ressemble. Pré-sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges 2022, Wheobe se positionne comme un groupe en devenir et cumule une dizaine de concerts et de festivals. Leur participation au Ninkasi Music Lab de Lyon, ainsi qu’à l’édition 2021 du festival Woodstower à Miribel Jonage, sans compter les divers tremplins gagnés tels que le Pulsations 2021, Les Trufferies d’Hiver et dernièrement lauréats français du tremplin international Imagine prouvent l’ambition du projet Wheobe. • Selil Kadora Jazz House Selil Kadora est un groupe de 6 musiciens lyonnais. Leur musique puise dans le courant jazz UK actuel, métissée par des influences latines, hip hop et house. Yussef Kamaal ou Chris Dave ou encore Herbie Hancock and the Headhunters comptent parmi leurs principales sources d’inspirations. À l’été 2021, Selil se produit sur les scènes de Jazz A Vienne et leur premier EP sort. Contraste entre teintes chaleureuses et obscures, l’EP éponyme est un récit d’ambiances qui oscillent entre froid et lumière. Mais c’est avant tout un projet qui se joue, un moment fort d’interplay et de regards entre 6 amis qui se sont construits ensembles. • Mr. Bass (DJ Set) House (Garage, Soulful, Deep) Avenant et généreux jusque dans sa musique, Mr. Bass vous entraîne dans son monde, entre musique organique et synthétique. Plongé dès son plus jeune âge dans la culture hip hop, jazz, funk et soul, c’est tout naturellement qu’il s’est tourné vers la musique House en tant que DJ. Désireux de faire vibrer le public autant que lui, il joue principalement des sélections soulful et deep.

