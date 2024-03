CONCERT WESTWEGO MÉDIATHÈQUE DE NOÉ Noé, vendredi 26 avril 2024.

CONCERT WESTWEGO MÉDIATHÈQUE DE NOÉ Noé Haute-Garonne

La médiathèque de Noé accueille la « Folk Métissée » de Westwego le vendredi 26 avril à 20h00.

« Inspiré d’un poème du grand Philippe Soupault, Westwego trace sa propre route en explorant ses multiples facettes folk. Ni chansons à boire, ni pop…Folk métissé.

Comme un arrière goût de Greenwich Village, mâtiné de Midwest et de Californie, et d’ailleurs, peu importe l’époque. Du vieux son roots et râpé aux mélodies entêtantes, le quartet se balade à travers l’univers traditionnel, puisant aux sources, pour en distiller l’âme dans leurs propres compositions.

Un répertoire en anglais (et en espagnol) servi par des guitares, banjo, mandoline, contrebasse, harmonicas, trompette, flûte, melodica et percussions du Monde » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26 22:00:00

MÉDIATHÈQUE DE NOÉ 1 bis Rue du Château d’Eau

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@mairie-noe.fr

L’événement CONCERT WESTWEGO Noé a été mis à jour le 2024-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE