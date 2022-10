CONCERT – WEST SIDE STORY / THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

2022-11-26 – 2022-11-26 The Amazing Keystone Big Band est un grand ensemble de jazz de 17 musiciens aventureux dirigés par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco. Fidèles à leurs habitudes – que l’on a connues dans leurs adaptations jazz de Pierre et le Loup et du Carnaval des Animaux – les musiciens ont conçu « leur » West Side Story comme un spectacle familial qui fait fi des générations. Sur scène, l’orchestre fait swinguer la géniale partition de Bernstein, à travers des versions explosives et cuivrées des splendides airs d’ America, Maria, I Feel Pretty, Tonight, etc. Les 4 jeunes chanteurs et chanteuses donnent vie aux personnages. L’improvisation n’est jamais loin, et met en valeur les solistes de l’orchestre, l’une des « meilleures nouvelles du jazz français » dixit Le Monde. Tout public / 3 à 12 € / Durée : 1h30 / Théâtre Élisabéthain dernière mise à jour : 2022-08-27 par

