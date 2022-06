Concert Weshbabah, 23 juillet 2022, .

Concert Weshbabah



2022-07-23 – 2022-07-23

EUR 7 Weshbabah – Psychédélique Oriental. Quartet électrique et festif pour un road trip Oriental halluciné, réinterprétant librement les musiques issues des alentours de la mer noire et d’autres contrées imaginaires. Sortis tout droit d’une bande dessinée, le Band réunit 4 musiciens très habiles venant des univers classiques, rock, jazz et Balkans. Il leur fallait des sensations fortes !!! C’est donc un périple qui nous attend où la diversité des paysages côtoiera un foisonnement de styles ; dub, surf music, drum & bass, jazz, rock psychédélique… Ancré dans les Musiques traditionnelles, WBB s’en réapproprie les mélodies, les rythmes, pour en faire une vision exaltée et cinématique, sans jamais délaisser le groove et la danse. Le « Son » WBB est en puissance et en nuances, partant de l’acoustique pur pour évoluer dans des eaux très électriques voire électro. Chaque musicien possède son propre traitement d’effets. Des textures sonores personnelles et inattendues naviguent entre onirisme et énergie brute. Il en ressort un mix moderne, varié et original, ou personne ne sera au bout de ses surprises ! Prenez place !

