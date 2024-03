CONCERT WERENOI Palavas-les-Flots, jeudi 8 août 2024.

CONCERT WERENOI Palavas-les-Flots Hérault

· 21h30 Concert WERENOI Arènes El Cordobés Tarif 45€ Infos 04 67 50 39 56 ou arenesdepalavas.com

Depuis 2021, WERENOI connait une ascension fulgurante.

Performant dans le fond et la forme, il cumule déjà, 7 singles d’or, 4 singles de platine, 2 singles de diamant, 1 disque d’or, 1 double disque de platine, plus de 200 millions de stream sur spotify et près de 100 millions de vues sur Youtube.

Elu révélation masculine aux Flammes 2023, l’artiste s’est imposé sur la scène hip-hop française et emporte tout sur son passage.

Son premier album « Carré » dévoilé en mars 2023 est sacré album le plus écouté en France, avec 200 000 ventes et est certifié double disque de platine par le SNEP.

Après une tournée et un Zénith de Paris complets en 2023, WERENOI revient en 2024 avec une tournée des zéniths dans toute la France et sera le 08/08/2024 à Palavas.

Venez rejoindre la League

Lien d’écoute https://werenoi.bfan.link/alleyesonme

Instagram https://www.instagram.com/we_renoi/

Chaîne Youtube https://www.youtube.com/channel/UCIA9xFRtkDVBGH_BHvmDK6g 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 21:30:00

fin : 2024-08-08

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie vincentribera.arenes@gmail.com

