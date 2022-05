Concert Well’s Fargos chez Maison Madeline Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Concert Well’s Fargos chez Maison Madeline Eugénie-les-Bains, 26 mai 2022, Eugénie-les-Bains. Concert Well’s Fargos chez Maison Madeline Rue René Vielle 156 bis Eugénie-les-Bains

2022-05-26 18:30:00 – 2022-05-26 21:30:00 Rue René Vielle 156 bis

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains EUR 22 La Maison Madeline vous propose une soirée musicale live avec le duo Wells’ Fargo avec repas apéro et vins 22€ sur réservation. La Maison Madeline vous propose une soirée musicale live avec le duo Wells’ Fargo avec repas apéro et vins 22€ sur réservation. +33 6 64 45 43 09 La Maison Madeline vous propose une soirée musicale live avec le duo Wells’ Fargo avec repas apéro et vins 22€ sur réservation. maison madeline

Rue René Vielle 156 bis Eugénie-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-17 par OT Aire sur l’Adour

Détails Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Lieu Eugénie-les-Bains Adresse Rue René Vielle 156 bis Ville Eugénie-les-Bains lieuville Rue René Vielle 156 bis Eugénie-les-Bains Departement Landes

Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eugenie-les-bains/

Concert Well’s Fargos chez Maison Madeline Eugénie-les-Bains 2022-05-26 was last modified: by Concert Well’s Fargos chez Maison Madeline Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 26 mai 2022 Eugénie-les-Bains Landes

Eugénie-les-Bains Landes