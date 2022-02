CONCERT – WEJDENE Saint-Avold, 4 mars 2022, Saint-Avold.

Wejdene est la révélation pop de cette année. Née à Saint-Denis et d’origine tunisienne, elle grandit dans une famille de 4 enfants et chante avec son père depuis son plus jeune âge. Autodidacte, elle écrit ses propres textes. Elle accède à la notoriété en 2020 avec son titre Anissa, massivement partagé sur le réseau social Tiktok et certifié disque de platine. Le 25 septembre 2020, Wejdene sort son premier album, intitulé 16. 12 titres variés, aux influences multiples qui confirment le phénomène et permettent à Wejdene d’asseoir son statut d’artiste. L’album s’est écoulé à presque 30 000 exemplaires en moins de 3 semaines. Trois mois plus tard, elle est présente sur le titre « Loin de tout », inclus dans l’album « Loin du monde » de Jul. En avril 2021, une réédition de son album voit le jour. Intitules « 16 ou pas » comportant les titres inédits « Réfléchir » et « Je t’aime de ouf », classés respectivement 22ème et 4 ème du top SNEP.

