Concert : Wejdene

Reims

Concert : Wejdene LA CARTONNERIE 84 Rue du Docteur Lemoine Reims

2022-05-10 19:30:00 – 2022-05-10 22:00:00

Reims Marne Née à Saint-Denis et d’origine tunisienne, WEJDENE est la révélation pop de cette année. Chanteuse depuis son enfance et autodidacte, elle écrit ses propres textes et accède rapidement à la notoriété avec son titre “Anissa”, massivement partagé sur TikTok. Véritable phénomène, elle y créé le buzz en publiant une première vidéo de sa chanson et met au défi ses fans d’y reprendre ses paroles et sa chorégraphie. En quelques mois, plus de 900 000 utilisateurs relèvent le challenge et très vite, son buzz s’exporte sur les plateformes de streaming. En août, elle sort “Coco” qui effectue le deuxième meilleur démarrage pour une chanson française sur YouTube, après “Au DD” de PNL. Le 25 Septembre dernier, Wejdene livre son très attendu premier album, intitulé “16” ; 12 titres variés, aux influences multiples qui confirment le phénomène et lui permettent d’asseoir son statut d’artiste. info@cartonnerie.fr https://www.cartonnerie.fr/evenement/wejdene-2/?fbclid=IwAR3YJ-1u7ISvQCPQhORhRuwfEY31kra54muWgffNs8FuaPoJWyyQXAoMglQ LA CARTONNERIE 84 Rue du Docteur Lemoine Reims

