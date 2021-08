La Roche-Posay Donjon La Roche-Posay, Vienne Concert “We want Chet” Donjon La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Donjon, le jeudi 9 septembre à 19:00

A la fois ange et démon, il a marqué l’histoire du Jazz par son lyrisme délicat et pudique. Arnaud Meunier au bugle et Christophe Limousin à la guitare tentent de faire revivre son atmosphère intimiste et épurée qui ravira les amateurs de jazz tout en y ajoutant une touche personnelle et une complicité de tous les instants. Concert offert. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

Ce duo rend hommage à Chet Baker, "le James Dean du jazz", artiste au style délicat et mélancolique. Donjon Rue Duguesclin 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

2021-09-09T19:00:00 2021-09-09T20:30:00

