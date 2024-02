Concert » We Ghosts » Le Marvageur Rosoy, samedi 24 février 2024.

We Ghosts c’est un mélange rafraîchissant et original de pop, de blues, de jazz, de soul, de reggae et de rock.

Composé de la chanteuse/guitariste/compositrice suédoise J.J.Woodall et du chanteur/multi-instrumentiste anglais John Christopher, ce duo partagent leur temps entre la Scandinavie, le Royaume-Uni, la Hollande et la France où ils sont accompagnés par David Teboul à la batterie.

Leur musique, diffusée à l’international et acclamée par la critique les a également conduit à jouer jusqu’aux États-Unis ou en Australie.

Le groupe parcourt régulièrement le Royaume-Uni de long en large, jouant dans des salles et des festivals, grands et petits, devant un public charmé.

À découvrir absolument sur scène !

https://www.facebook.com/weghostsbluewave

Entrée Libre -> Consommation Requise.

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation (menu unique plat+dessert à 18€). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 21:30:00

fin : 2024-02-24

Le Marvageur 15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lemarvageur.fr

