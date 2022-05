Concert : Wazem Tergnier, 24 mai 2022, Tergnier.

Concert : Wazem Tergnier

2022-05-24 – 2022-05-24

Tergnier Aisne Tergnier

Rendez-vous le mardi 24 mai à 20h30 au Centre Culturel Municipal François Mitterrand de Tergnier pour une soirée tout en chanson avec Wazem.

Duo Saint-Quentinois, Wazem chante la vie parisienne. Paris, ville du monde, ville d’Histoire et de culture. Ville fourmilière, lieu de brassage, de cohabitation et de déambulation. Ville qui invite aussi au rêve et à l’évasion.

Gratuit sur réservation

Informations et réservations au 03 23 40 24 40 ou par mail : centre.culturel@ville-tergnier.fr

centre.culturel@ville-tergnier.fr +33 3 23 40 24 40

Centre Culturel

Tergnier

