Concert Wax & Boogie Festival de Jazz Brou, vendredi 22 mars 2024.

Concert Wax & Boogie Festival de Jazz Brou Eure-et-Loir

Dans le cadre du Festival Jazz de Mars 30e édition, ne manquez pas le concert de Wax & Boogie

Au programme du Blues, du Rythm&Blues, du Boogie et du swing. Une voix XXL emmenée par un piano véloce et une rythmique d’enfer et la perspective d’une soirée dansante ! Jazz de Mars à Brou ! Que demander de mieux ?16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Salle des Fêtes de Brou

Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire communication@brou28.com

L’événement Concert Wax & Boogie Festival de Jazz Brou a été mis à jour le 2024-02-12 par OT CHATEAUDUN