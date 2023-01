Concert : Warlop et Django Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Concert : Warlop et Django Nevers, 26 mars 2023, Nevers
Boulevard Pierre de Coubertin La Maison

2023-03-26 – 2023-03-26

Nièvre 13 13 EUR L’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais vous présente Warlop et Django : Swing Symphonic Show dimanche 26 mars à 16h et lundi 27 mars à 14h à La Maison à NEVERS.

Tarifs de 13€ à 20€.

Infos sur https://www.concerts-nivernais.com/warlop-django-swing-symphonic-show/ +33 3 86 93 09 09 https://www.concerts-nivernais.com/warlop-django-swing-symphonic-show/ La Maison Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

