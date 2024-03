Concert | Wargasound Trémargat, samedi 23 mars 2024.

Concert | Wargasound Trémargat Côtes-d’Armor

Chants « Wargasound »

Genre / Chansons nomades

Les Wargasound, groupe de chansons nomades, inspiré par le voyage et la rencontre nous embarquent en mode participatif et joyeux pour un voyage musical entrainant, rythmé par le mélange des langues et des cultures

Accueil à partir de 18h au Kafé, transmission des chants et apéro concert.

Entrée libre / restauration sur place.

Org. La Pépie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23

Tremargad Kafe

Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert | Wargasound Trémargat a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh