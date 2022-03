Concert : voyage musical Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-04-02

Sélestat Bas-Rhin L’embarquement du voyage musical de l’Harmonie 1990 aura lieu le samedi 2 avril 2022 à 20h30 au 2ème étage du complexe Ste Barbe. Le commandant de bord Julien Suwatra et tout son équipage aura grand plaisir de vous accompagner de différents pays de l’Europe aux Amériques, préparez vos bagages ! Le concert annuel de l’Harmonie 1990 vous fera voyager dans divers pays avec différentes ambiances musicales ! +33 6 10 79 29 77 L’embarquement du voyage musical de l’Harmonie 1990 aura lieu le samedi 2 avril 2022 à 20h30 au 2ème étage du complexe Ste Barbe. Le commandant de bord Julien Suwatra et tout son équipage aura grand plaisir de vous accompagner de différents pays de l’Europe aux Amériques, préparez vos bagages ! Sélestat

