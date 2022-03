Concert : Voyage imaginaire en musique française Théâtre de l’Ile Saint Louis-Paul Rey Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : Voyage imaginaire en musique française Théâtre de l’Ile Saint Louis-Paul Rey, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

Un voyage imaginaire à travers des mélodies et oeuvres pour piano de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, époque où l’exotisme et l’orientalisme inspiraient les compositeurs français. Concert de musique lyrique et piano Oeuvres de Ravel, Fauré, Poulenc, Debussy, Duparc, Saint-Saëns, Dupont… interprétées par : Lucile Faivre, soprano Stéphane Voitrin, baryton-basse Françoise Jullien, piano Jean-Claude Eskenazi, piano Théâtre de l’Ile Saint Louis-Paul Rey 39, quai d’Anjou Paris 75004 Contact : 01 46 33 48 65 contact@theatre-ilesaintlouis.com Concert;Musique

