CONCERT « VOYAGE EN BAROQUIE »

2023-01-22 – 2023-01-22 Avec le Jeune Orchestre Baroque Européen « Les Ombres », de talentueux solistes et l’Ensemble vocal Mélopoïa sous la direction de S. Sartre et Francine Guilhem. Parcourez l’Europe à travers un programme illustrant l’originalité, la richesse des musiques, des chants joyeux et dansants des 17ème et 18ème siècles. De l’Italie, avec Corelli, Vivaldi, Locatelli, à l’Angleterre avec Purcell, Avison et de l’Allemagne jusqu’à la France avec Haendel, Rameau et Lully, si célèbres à la cour de Louis XIV. Une partie de la recette sera versée à l’association « Les Amis du Fort Brescou ». > Lieu (à définir- non communiqué) Billetterie :

> Mercerie Carmondine Rue Jean Roger AGDE

> Office du Tourisme du Cap d’Agde (du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 -CB, chèques)

> Site Mélopoïa : melopoia.e-monsite.com Tarif :

> 15€ en prévente

> 15€ en prévente

> 18€ le jour du concert (1h avant)

