CONCERT – VOYAGE DE TRAVERS DANS LE CONNEMARA
28 janvier 2023
Centre socioculturel, 38 Rue de Hettange, Kanfen, Moselle

Moselle Kanfen Une petite bande de musiciens et leur chanteuse doivent partir en tournée en Europe de l’Est, mais une mauvaise manœuvre dans les réservations les fait atterrir à Dublin.

Ils font contre mauvaise fortune bon cœur et se lancent, dans la meilleure humeur qui soit, dans un concert improvisé entre les airs immémoriaux (et pleins d’âme) de l’Est et les tubes traditionnels et contemporains de la musique irlandaise.

Sur réservation en mairie ou par téléphone. mairie-kanfen@orange.fr +33 3 82 50 61 10

