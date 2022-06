Concert ‘Voyage au Soleil’ par la Compagnie Les Promeneurs des Etoiles Fontvieille, 3 juillet 2022, Fontvieille.

Concert ‘Voyage au Soleil’ par la Compagnie Les Promeneurs des Etoiles Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

2022-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-03 19:30:00 19:30:00 Eglise St Pierre Es Liens Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille 13990

Un programme original, savant mélange des Arts – Un spectacle porté par trois artistes unis et passionnés: une chanteuse lyrique habitée su sens profond de ses interprétations, un pianiste dont l’accompagnement est d’une remarquable empathie, osmose de tous les instants, une jeune comédienne passionnée et enjouée dans l’authenticité de l’acte théâtrale.



Un programme attrayant et varié, ou le dialogue s’établit entre Musique, Textes et Chant. Du rythme, de la douceur, de la passion… Des pays du Sud, comme l’Italie, l’Espagne, ou les Antilles, en passant par l’Opérette viennoise et bien d’autres continents, le cheminement restera libre, fantaisiste, poétique, ensoleillée et joyeux. Sans oublier les partitions élégantes du pianiste.

Un véritable baume au coeur!

Trois artistes qui vivront leur liberté créatrice et artistique en vous offrant le meilleur d’eux mêmes. Véritable moment d’émotion et de partage, a la portée de tous!



Patricia Ponselle – Mezzo-Coloratur de l’Opéra de Paris:

Habituée aux grandes scènes nationales et internationales, notamment à l’Opéra de Paris ou elle travaille avec Pierre Boulez, Patrice Chéreau, Seji Osawa, Claudio Abbado… membre, pendant 6 ans, dans la troupe ‘Les Artistes Florissants’ dirigée par William Christie, voix chaleureuse et puisante, Patricia se veut proche et complice avec son public. Une artiste généreuse, rayonnante qui offre des moments magiques de par l’intensité émotionnelle de son interprétation. Elle cultive une étonnante simplicité et ce n’est pas la moindre des ses qualités quand il s’agit de soulever le voile opaque qui prive tout public d’une indicible émotion musicale. Talentueuse ambassadrice de la VOIX!!



Valentine Venezia – Comédienne:

Diplômée du Conservatoire régional d’Avignon en Théâtre, metteuse en scène et comédienne sur différents projets, son objectif est de partager des textes, mots et histoires, de les donner au public dans un acte simple du ‘dire’, rempli de générosité. Son sourire et son enthousiasme apportent une touche de pétillance !



Pianistes – en alternance – Yves Lavigne, Hugues de Nolly et Sebastien Torchet

Concert à l'église de Fontvieille interprété par Patricia Ponselle, mezzo coloratur de l'Opéra de Paris, Valentine Venezia comédienne et Yves Lavigne pianiste – par la Compagnie Les Promeneurs des Etoiles. Mélodies napolitaines, opérette, comédies

dernière mise à jour : 2022-05-20 par