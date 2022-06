Concert « Voyage au Soleil » Eygalières Eygalières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eygalières

Concert « Voyage au Soleil » Eygalières, 15 juillet 2022, Eygalières.

Église Saint-Laurent Eygalières

2022-07-15 – 2022-07-15

Église Saint-Laurent 5102 Rue de la Vieille Église

Eygalières

Concert « Voyage au Soleil » par la Compagnie Les Promeneurs des Étoiles, le 15 juillet à 18h à l'église d'Eygalières.

Un spectacle porté par trois artistes unis et passionnés : une chanteuse lyrique habitée du sens profond de ses interprétations, un pianiste dont l'accompagnement est d'une remarquable empathie, osmose de tous les instants, une jeune comédienne passionnée et enjouée dans l'authenticité de l'acte théâtral.

