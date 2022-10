Concert Vox Cantoris Airvault, 6 novembre 2022, Airvault.

Concert Vox Cantoris

Airvault Deux-Svres

2022-11-06 16:00:00 – 2022-11-06

Airvault

Deux-Svres

L’ Association de l’Abbatiale d’ Airvault propose un concert à 16 h à l’abbatiale d’Airvault, voix et orgue, avec Vox Cantoris dirigé par Jean-Christophe Candau, 5 chanteurs accompagné par l’orgue à cylindre. Lancement et dédicace du CD enregistré à l’abbatiale par l’ensemble Vox Cantoris. Ce CD vient de sortir et permet d’entendre l’orgue à cylindre d’Airvault. Dimanche 6 novembre à 16 h. Entrée à 12 €. Réservations au 06 88 79 31 84. Renseignements : abbatialedairvault.sitew.fr

+33 6 88 79 31 84

OTAVT

Airvault

dernière mise à jour : 2022-10-11 par