Pour célébrer l’année 2022 en musique et pour en garder de beaux souvenirs, l’association Pirèna Immatèria vous donne rendez-vous pour le concert de Vox Bigerri avec sa dernière création, Ilene os – Montes de la luna – Monts dera lua.

Le groupe Vox Bigerri est né en 2005 à Tarbes et a choisi le lieu de sa naissance pour offrir sa dernière création à son public et y terminer son parcours, en 2022.

C’est une belle occasion de réfléchir à la source de la vie, à nos racines, à notre histoire et à notre avenir, tout en écoutant les belles voix de Pascal Caumont, Fabrice Lapeyrere, Bastien Zaoui et Régis Latapie.

Et même si le groupe Vox Bigerri donne ses derniers concerts en décembre 2022, il laisse la place aux nouveaux projets artistiques et nouvelles créations à partir de 2023, avec quelques voix qui vous sont familiers !

Ilene os – Montes de la luna – Monts dera lua

Les montagnes des Pyrénées n’ont pas été faites seulement pour abriter la sépulture mythique d’une princesse légendaire, amante perdue d’un demi-dieu grec. Elles ne sont pas non plus uniquement le lieu où des feux continus se propagèrent en des temps enfouis, ni les espaces des géants et des dames des eaux, du dieu de la foudre et des sorcières et sorciers.

Les Pyrénées sont aussi depuis toujours le lieu des musiques et des langues, des espaces de rencontres et d’échanges, d’une culture très singulière, diverse et pourtant homogène. Du sud au nord et de l’est à l’ouest, des chansons de procession, des sérénades, des polyphonies sacrées, des chants de rituels ont résonné et résonnent encore en Aragon, en Gascogne, en Catalogne, au Pays Basque, en Navarre et en Languedoc.

Ce nouveau programme de Vox Bigerri, nourri des incessants voyages de part et d’autre de cette épine dorsale qu’est la « cordillera pirenaica », est un écho contemporain de ces œuvres vocales constituées par les générations successives. Alternant collaboration avec des ensembles issus d’autres disciplines ou univers artistiques et création à quatre chanteurs, en 2022, c’est dans cette dernière formule à quatre chanteurs que Vox Bigerri propose sa dernière création.

Toujours dans la dynamique d’aller rechercher tels des orpailleurs, des chants méconnus, oubliés sauf de certains, des perles rares résonnant des temps anciens qui prennent un sens nouveau aujourd’hui, Vox Bigerri chantera des chants traditionnels venus des deux côtés des Pyrénées. Le groupe se les appropriera avec la finesse, la puissance et la musicalité qu’on lui connaît.

« Aux vieilles sources chantantes, nous avons choisi d’aller boire l’eau fraîche qui promet la vie nouvelle, qui fertilise les sols et dynamise les êtres. »

Une surprise vous attend à la fin du concert, Noël n’est pas loin !!

