Vox Amabilis propose une œuvre de Dietrich Buxtehude : Membra Jesu Nostri, composée d'une suite de sept superbes cantates à cinq voix. Cet ensemble vocal sera accompagné à l'orgue par François Moreau, titulaire à la cathédrale de Coutance. L'Ensemble Vocal Vox Amabilis, créé en 2005 et dirigé par Jenifer Tranier, se compose de 10 chanteurs qui interprètent le chant classique avec une prédilection pour la musique baroque. Cet ensemble vocal s'est déjà produit dans des lieux prestigieux, notamment à l'abbatiale du Mont-Saint-Michel et à l'abbaye de la Lucerne d'Outremer. Ce concert est dédié à la mémoire de Sylvie Pouchard, magnifique voix d'alto qui fut un membre éminent de cet ensemble. Cette soirée est organisée par l'association des amis de la Chapelle Saint-Louis de Carteret. Durée : 1h30

