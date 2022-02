Concert “Vols au Vent” : apéro musical à La Chevallerie Château de La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Catégories d’évènement: Sainte-Gemme-la-Plaine

Château de La Chevallerie, le samedi 4 juin à 18:30 Entrée du site : 4 euros par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, concert compris.

“Vols au vent” est proposé par un ensemble d’une douzaine de musiciens dans un esprit guinguette. Château de La Chevallerie rue de la Chevallerie 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

2022-06-04T18:30:00 2022-06-04T19:30:00

