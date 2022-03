Concert Voix / voies mêlées Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Musée d'art et d'histoire Paul Eluard, le samedi 14 mai à 18:00

Nicole Schnitzer-Toulouse, mezzo-soprano et Naoko Hirata, pianiste, vous convient à un parcours de lectures et chants. Composé spécialement par les interprètes, ce récital sera accompagné sur un piano historique de la Manufacture Pleyel, appartenant aux collections du musée. Vous découvrirez comment certains compositeurs, comme Francis Poulenc, Louis Durey ou encore Mikis Theodorakis ont mis en musique des poèmes de Paul Eluard.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Récital de lectures, chant et piano par Nicole Schnitzer-Toulouse, mezzo-soprano et Naoko Hirata, pianiste. A l’honneur, la poésie de Paul Eluard mise en musique par les compositeurs. Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00

