Concert « Voix, vents et percussions » Claye-Souilly Claye-Souilly Samedi 9 mars, 20h30

https://www.helloasso.com/associations/choeur-resonance-le-choeur-des-portes-de-la-brie/evenements/concert-choeur-resonance-et-orchestre-d-harmonie-de-mitry-mory-claye-souilly

A l’occasion du Festival Choral, organisé par la Ville de Claye-Souilly, le CHŒUR RÉSONANCE de CLAYE-SOUILLY a préparé pour la 3ème édition de ce concert « Voix, vents et percussions », un programme original autour de Chants et Musiques du Monde, qu’il partagera sur scène avec L’ORCHESTRE D’HARMONIE de MITRY-MORY le samedi 9 mars 2024, à 20 h 30, à l’Espace André-Malraux de CLAYE-SOUILLY .

Cette formation, composée d’une trentaine de musiciens passionnés, suscite toujours énormément d’enthousiasme.

Ensemble, les 2 groupes vous feront découvrir les nouveautés de leur répertoire respectif ou commun, en vous plongeant dans des ambiances très différentes, telles que celles d’une mélodie celte, d’un ryhtme africain ou d’une ballade Pop ou encore en vous entraînant dans des univers spécifiques comme celui du compositeur japonais Joe Hisaishi ou celui des Planètes de Gustav Holst…Laissez-vous surprendre !

Claye-Souilly Espace André Malraux , place du Général de Gaulle Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne