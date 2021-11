Fraize Fraize Fraize, Vosges CONCERT VOIX SACRÉES Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

CONCERT VOIX SACRÉES Fraize, 18 décembre 2021, Fraize. CONCERT VOIX SACRÉES rue de l’Eglise Eglise Saint Blaise Fraize

2021-12-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-18

Fraize Vosges Fraize 15 EUR Musique romantique allemande présentée par l’ensemble vocal féminin Plurielles sous la direction de Gérald de Montmarin et à l’orgue Samuel Degorce.

Oeuvres de Mendelssohn, Rheinberger, Brahms.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Fraize 03 29 50 43 75. +33 6 85 98 89 32 JMF

